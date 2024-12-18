橫濱流星冧莊《報知》影帝 石原聰美首膺影后 含淚謝父母

37歲日本女星石原聰美入行21年，前日憑產後復出之作於《報知映畫賞》頒獎禮首奪影后，並獲病愈的父母到場見證，場面感人。上屆影帝橫濱流星則成功冧莊，獲亦師亦友的男星阿部寬驚喜到賀。

由日本報章《報知新聞》舉辦的《第49屆報知映畫賞》，上月底公布得獎名單後，前日在東京舉行頒獎禮。前年為金融才俊老公誕下首胎的日本女星石原聰美，憑產後復出電影《Missing》成為最佳女主角得主。

石原領獎時透露，拍攝時剛經歷過首次懷孕與生產，片中她飾演尋找失蹤女兒的母親角色，令其精神狀態陷於崩潰邊緣，幸好有一直很想合作的導演吉田惠輔的幫助，令她跨過難關。她自21年前奪得報知映畫賞新人獎後，再獲病愈的父母到場出席頒獎禮，見證她勇奪首個影后殊榮。最後她眼濕濕感觸表示：「終於可以報答父母。」

吉岡里帆勇奪最佳女配角 上屆影帝橫濱流星憑電影《正體》冧莊，曾與他合演劇集《DCU》的男星阿部寬驚喜現身贈興。阿部寬搞笑拿出自備的長卷軸貓紙，笑言怕講漏祝賀說話，惹來哄堂大笑。同片女星吉岡里帆則奪最佳女配角，她穿上黑色露肩晚裝，性感上陣。出道多年的她，今年經歷前事務所結業風波，令演藝生涯一度陷入危機。她領獎時激動落淚，坦言一直尋找作為演員的容身之處。而憑電影《難言之隱》奪最佳男配角的老牌男星奧田瑛二，則獲同片女主角渡邊杏現身祝賀。