暢所欲玄：蛇年生肖運：豬鼠牛

豬：（吉星）國印、驛馬

（凶星）大耗、欄杆、歲破、披頭

概述：「沖太歲」之年衝擊力強大，宜貼身佩戴兔及羊形生肖飾物助運，也適宜主動籌辦人生大事沖喜或離開原居地發展以帶旺運勢。蛇年開支較大，容易破財，投資須特別穩健，不妨為長輩裝修或維修家居物品，以提升家宅運。立春後宜捐血及洗牙，並於家中五黃（東北）及二黑（中宮）病星方位擺放銅器重物。

鼠：（吉星）玉堂、紫微、龍德

（凶星）暴敗、天厄

概述：財星拱照但同時起伏較大，宜積穀防飢，幸有貴人力量加持，各方面走勢上揚，惟應酬頻繁，宜注意體重管理及盡量作息定時。出門容易遇上航班延誤或水土不服等問題，宜多作準備及購買旅遊保險。蛇年過後的馬年屬「沖太歲」，須於第四季及早部署。

牛：（吉星）華蓋

（凶星）羊刃、白虎、天哭、黃幡

概述：才華出眾，從事創作者更易有新突破，惟傾向單打獨鬥，要注意改善人際關係，尤其易遇上蠻不講理的女性，並要提防意外受傷，遇有問題不妨尋求肖雞者的協助。另要多關注長輩健康，宜為對方裝修家居。

堪輿學家麥玲玲師傅