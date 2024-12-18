前華姐方詩揚今年先後踏足比利時、荷蘭、日本及台灣，最近才由泰國返港，旅程相當充實。來到年底，她為今年的「單身之旅」作出總結：「好耐未試過單身，發現原來單身都可以好快樂，多了時間學唔同嘅嘢、有好多新嘗試，最重要身邊有愛錫你嘅家人同朋友，希望2025年更加精彩。」