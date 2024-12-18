娛樂

蕭正楠四圍騰重現經典
無綫綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，以玩樂模式暢玩香港，在昨晚一集，主持江美儀與嘉賓蕭正楠及王嘉慧以「香港電影及電視情懷」為主題，帶觀眾重溫風靡全球的港產片拍攝勝地，包括粉嶺裁判法院、九龍城及石澳等，並重演多套電影的經典場口，例如《無間道》、《鎗火》、《喜劇之王》等，大玩電影回憶殺！
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