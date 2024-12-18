紅地氈陷Dead Air 傳楊冪耍大牌 劉詩詩捱義氣救場

上海前晚舉行一年一度的「女性之夜」盛典，大批當紅女星扮靚靚赴會，現場更直播紅地氈盛況，讓粉絲隔着螢幕也能感受到一眾女星的艷麗。接近尾聲時，主持表示來到群星行Catwalk環節，結果卻出現20分鐘空場的場面，令網民睇到O嘴！最終內地女星劉詩詩以一身Man爆男裝造型獨自登場，「紅氈空場20分鐘」這個話題即衝上熱搜，網民紛紛猜測到底是誰不願出場。

兩派粉絲開火 網上流出一份聲稱是當日活動的紅地氈出場順序表，當中見排在劉詩詩前面的登場嘉賓，是「時代姊妹花」楊冪、郭采潔及謝依霖等。劉詩詩亮相前出現空場的尷尬場面，網民猜測是有人不想行紅地氈，而詩詩的粉絲對此大表不滿，質疑有人耍大牌，最終要偶像捱義氣救場。

至於楊冪的粉絲稱網上流傳的出場順序並不屬實，懷疑是流程出現問題，才導致紅地氈環節沒法順利進行，更有人質疑是劉詩詩的粉絲做出「假出場順序表」，引發兩派粉絲的激烈爭執！