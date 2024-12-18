黃心穎實習湊女 母愛大爆發

藝人黃心穎結婚逾一年，曾傳飄孕味的她一直未有動靜，今年初更被指到日本神社求子。近日心穎舉家重遊日本，除了與老公泥鯭大方放閃之外，原來此行還全程負責「湊女」！心穎於社交網大晒一系列照片，見她與家姐的女兒黐到實一實，感情甚好，看來母愛大爆發，未知是否恨快快做人母呢？