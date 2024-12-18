放盤兩年冇人吼 陳偉霆狂劈7球 求售北角豪宅

近年樓市二手市場疲弱，不少持有磚頭的藝人減磅套現，當中型男陳偉霆要錢唔要貨，兩年前開始放售名下的北角豪宅，可惜無人問津，近日劈價720萬求售。反觀薛家燕持貨27年的西半山豪宅，近日以較估價高出12%的價錢放售，相當進取。

近日不少藝人和名人劈價賣樓，當中北上發展多年的陳偉霆（William），最近以2,680萬放售北角柏傲山的物業，是次放售單位屬三房套連工人房間隔，實用面積1,078平方呎，連161平方呎平台，屬特色戶。據知，他於2022年以3,400萬叫價放盤，但至今仍無人問津，近日決定劈價720萬，以2,680萬元求售，換言之單位相隔兩年後減幅達21%。

據知William於2015年中，以約2,651萬一手購入該單位，當時有指是送贈母親，事實則是作投資用途，每月收取約6萬租金。如果單位成功以2,680萬沽出，即他持貨至今9年，僅升值約28萬元或1%，連同基本使費，或要明賺實蝕離場。

薛家燕物業叫價近千萬 反觀薛家燕則相當進取，被指最少持有9個物業的她身家逾億，有傳她近日放售名下位於西半山的豪宅，該單位早於1997年以585萬購入，持有至今已27年，該物業樓齡已有35年，出現老化問題，她因此套現換貨。該單位是羅便臣道景雅花園低層C室，屬兩房間隔，實用面積592平方呎，現時連約2.3萬的租約放售，叫價980萬，比銀行網上估價872萬高出約12%。