娛圈單打：千金忽然散盡 闊少竟然破產

傳聞家族坐擁30億元資產、含住金鎖匙出世嘅藝人王賢誌，一直予人賺錢買錶戴之感，殊不知竟然驚傳破產。法庭文件顯示，名為王賢誌（Wong Vinci）的人士申請破產，報稱住址在大角咀某豪華屋苑。消息傳得沸沸揚揚，直到日前傍晚，Vinci終於發文交代，直認破產，形容為「艱難的決定」！

吓，唔係啩，闊少都要破產，升斗小民咪食得屎！又難怪大家咁驚訝，皆因Vinci一直身光頸靚，不愁吃喝，仲做過東華三院主席添。事實上，其家世顯赫，爺爺係王氏港建主席兼創辦人王華湘，爸爸王忠桐係前主席，Vinci亦一直係公司執行董事。

耐人尋味嘅係，破產消息傳出前不久，Vinci匆匆辭任執董職務，同時將其持有嘅部分股份餽贈他人，以致持股量大減。於是乎破產消息確定後，口痕友大罵有冇搞錯，轉走晒啲資產先至破產，咁咪好着數？嗱，只能講句，法律同財技嘅嘢，你同我識條鐵咩。

話時話，自從Vinci離開TVB後，便展開其逍遙自在嘅人生，仲化身製作人，自製男男配對真人騷，強調不惜工本，一輯真人騷拍咗四球嘢，似乎反映水頭充足、屋企大把。仲有，佢不時跟同性老公晒恩愛，今年初先至慶祝相識15周年，兩口子亦不時豪玩豪食，非常甜蜜，似乎從來不用為生計惆悵。

之不過，財困又唔係完全無迹可尋。原來早在上星期，已有財務公司入稟向Vinci追討約300萬元。少爺仔點可能區區幾球嘢都攞唔出，搞到被財仔追數呀？大家以為係流料，結果卻意料不到。