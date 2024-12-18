岑麗香冷落囝囝降呢Auntie 陳家樂學有所成 「雀王」大殺四方

藝人陳家樂與岑麗香前晚出席劇集煞科宴，談到劇中要打麻雀，陳家樂自揭「雀王」身份，原來曾經「深造」過，由於拍檔都不懂打牌，故他要幫眾人砌牌及教食胡，相當忙碌！

陳家樂與岑麗香（香香）主演的HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》經過約3星期拍攝，前晚在九龍城舉行煞科宴，預計明年推出。問到難忘事，香香透露是打麻雀戲份：「我唔識打牌，我個角色都唔識，所以就算錯都冇問題，冇壓力。（打出癮？）我驚輸錢呀！」家樂即補充：「係我、敖嘉年及泰臣同佢打牌，原來除咗我之外，佢哋全部都唔識，所以我要幫埋佢哋砌牌，提佢哋食胡。（你係雀精？）曾經深造過，近10年戒咗。（點解？）因為突然覺得好浪費時間。」。

香香透露拍劇期間，兩個囝囝在家特別搗蛋及扭計：「佢哋應該想引我注意，老公話呢段時間直頭好似單身爸爸，囝囝仲叫我『Auntie媽咪』，好好笑！（有冇聯絡大肚王君馨？）有呀！同佢食咗餐飯，佢捉我隻手去摸佢個肚，真係好戥佢開心。（估佢生仔定女？）唔估，唔敢講，唔敢答。」

蘇韻姿賣車慳錢 談到同劇的蘇韻姿有信心劇集添食，家樂說：「再拍都最好係第二個故事，香港有好多特色地區，好似深水埗咁。」又指太太連詩雅悉心安排，讓5個月大的囡囡有個難忘聖誕：「我哋着晒睡衣去影全家福。（囡囡對鏡頭好敏感？）佢OK，鍾意出街觀察新事物。」他又呻壓力大：「原來依家已經要做定準備工夫搵學校，遲咗真係入唔到心儀幼稚園㗎！」

而蘇韻姿對煞科大感不捨，覺得離開無綫後發展較多元化，稍後更有機會獨演舞台劇及參與幕後製作。問到收入是否幾級跳？她反而說慳得就慳：「近日都Cut Budget賣咗架車，出入以公共交通工具代步，完全冇問題。」