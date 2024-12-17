懶理曾觸怒梵蒂岡 麥當娜AI圖惡搞教宗 被轟作嘔
美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）言行向來離經叛道，最近她玩無可玩，竟然連天主教教宗方濟各（Pope Francis）亦擺上枱，用人工智能（AI）技術自製與對方的「親密照」並放上社交網，令大批網民震怒！
隨着AI技術應用普及化，製作天馬行空的照片絕對易過借火。向來前衞的娜姐亦湊熱鬧自製AI圖，日前於社交網分享兩張與教宗的「合照」，相中她打扮性感被教宗擁抱，幾近面貼面，並寫道：「進入周末就像……」另一張更誇張，她被教宗攬着腰親吻，寫上：「被人看見的感覺真好……」照片惹來大批網民不滿，狠批她「極不尊敬」，有人形容照片「可怕」、「怪異」及「令人髮指、品味差」等，更有人狠批：「令人作嘔！我祈求佢靈魂得以打救！」有網民則火上加油，提議她嘗試得罪伊斯蘭教。
開騷扮釘十字架
其實今次已非娜姐首度踩界辣着天主教，早於1989年，其大熱歌曲《Like a Prayer》MV已出現多個具爭議性的鏡頭，包括火燒十字架及與黑人聖像親熱等，因而被宗教人士批評，事件更觸怒梵蒂岡，時任教宗若望保祿二世呼籲信眾杯葛她於意大利舉行的演唱會。另外，娜姐於2006年在意大利羅馬開騷時，又戴上荊冠扮耶穌及假裝被釘十字架，再度犯眾怒。
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