懶理曾觸怒梵蒂岡 麥當娜AI圖惡搞教宗 被轟作嘔

隨着AI技術應用普及化，製作天馬行空的照片絕對易過借火。向來前衞的娜姐亦湊熱鬧自製AI圖，日前於社交網分享兩張與教宗的「合照」，相中她打扮性感被教宗擁抱，幾近面貼面，並寫道：「進入周末就像……」另一張更誇張，她被教宗攬着腰親吻，寫上：「被人看見的感覺真好……」照片惹來大批網民不滿，狠批她「極不尊敬」，有人形容照片「可怕」、「怪異」及「令人髮指、品味差」等，更有人狠批：「令人作嘔！我祈求佢靈魂得以打救！」有網民則火上加油，提議她嘗試得罪伊斯蘭教。