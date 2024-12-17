暢所欲玄：情

萬物皆有情，尤其是在人類社會，朋友之間要有友情，僱主老闆與員工之間要有僱傭情，父母對子女要有愛護之情，兄弟姊妹之間要有同胞之情，配偶之間要有夫妻之情……總言之，人與人之間的相處必須有情，天下才會太平；若人與人之間是無情相待，便衍生不少麻煩，輕則口舌是非、反目成仇，重則便動武，繼而引致血光之災。

此種有情、無情的狀況，在風水論據中也佔有十分重要之元素。若山水有情，容易有吉利的穴位；若山水無情，則會結下破敗的地。何謂有情之地？何謂無情之地？有情者，山水是相向，無情者山水是反背。

簡而言之，有情者，猶如與人對話，其人是面向自己的。若無情的，便是與人對話，其人是側身斜向着自己，更甚者，便是背向自己。

砂之有情，便是龍虎相讓，龍抱虎或虎抱龍，無情者便是龍虎相鬥，龍砂反或虎砂反，更甚者便是龍虎分飛，外山環侍有情衞穴，無情則外山反背，側立不衞穴。水之有情者便環抱、灣環、屯聚，水之無情者是反弓、側射、反跳、斜飛、直流。

玄學家伍立群