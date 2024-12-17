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孔德賢學廚考體力
藝人孔德賢早前參與無綫綜藝節目《不可能任務》，跟米芝蓮三星廚師學廚挑戰廚藝。他於社交網分享拍攝感受，坦言一點也不簡單，但最考驗他的並非烹飪技巧，而是「腳骨力」，孔德賢說：「廚師每日企10幾個鐘，真係犀利。仲要我拍攝嘅第2日就開始病，仲要愈嚟愈嚴重，希望大家可以細心欣賞呢個嘔心瀝血嘅節目。」
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