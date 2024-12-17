古淖文演唱會「添食」

無綫歌唱節目《中年好聲音2》冠軍古淖文近日宣布將於明年1月初在香港舉行演唱會，門票一開賣就火速售罄。前日他現身記者會，獲大批粉絲撐場，他即場宣布好消息，表示將加開一場，希望感謝香港粉絲，及把這份新年禮物送給大家。他又總結2024是忙碌又充實的一年，寄望明年能製作更優秀的音樂作品回報歌迷。