COLLAR衝出香港 玩人肉風火輪

女團COLLAR前晚首度衝出香港，到澳門舉行演唱會，先以快歌揭開序幕，緊接以小組形式上場，當中Gao與芯駖跳唱《SPYLING》時，與舞蹈員做出「人肉風火輪」的高難度動作，由舞蹈員舉起她們作360度轉圈。

炒熱氣氛後，7女輪流出場大唱抒情歌，芯駖唱出新歌《讓思憶症發作》、Marf獻唱電影主題曲《㪐㩿》、Winka則演繹《下回分解》，而其他未有自己Solo歌的成員則演唱其他歌手的歌，挑戰自我，騷後各人給自己的Solo部分打60至70分。

預祝Candy牛一 演唱會來到Encore環節，由開場開始一口氣唱了25首歌的COLLAR終於和粉絲打招呼，並分享排練趣事。由於王家晴（Candy）將於本月19日生日，台下不斷有粉絲大叫：「王家晴生日快樂！」Candy笑說：「大家記住我21歲咋！」Winka指被Candy的Solo感動到差點想哭，Ivy亦因Gao的歌聲，加上大屏幕播放的家人、朋友、小狗及COLLAR生活照搞到眼濕濕。

最後當大家以為COLLAR準備唱最後一首團歌《Chosen Family》時，Ivy悄悄拿出蛋糕，繼而音樂響起，全場一起唱生日歌，蒙在鼓裏的Candy最後在全場祝福下吹蠟燭，為演唱會畫上完美句號。