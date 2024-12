視后李佳芯(Ali)與無綫合約關係未明朗,早前度過42歲生日的她,與一眾粉絲齊齊捐血行善積德,日前又再上傳多張與朋友慶生的相片,晒出多個蛋糕及美食之餘,Ali更將毛巾束成韓式汗蒸幕羊角玩自拍,猶如韓劇女神造型,相當可愛!而最後一張將炒飯整成心形的照片,她寫道:「My very #latergram,but right on time:)」更是令人忍不住聯想女神是否有新戀情!