歌手何雁詩雖然已為人母,但身材依然Fit到爆,曾是高爾夫球運動員的她熱愛運動,更精通多項運動。早前何雁詩與老公鄭俊弘到美國找醫生為患有罕有病的囝囝治病,二人還趁機滑雪,日前何雁詩在社交平台分享滑雪靚相,相中的她在雪地上與老公合照,又大晒滑雪技術,看起來相當開心,她留言:「Long time no ski but at least I came back with two knees(很久沒有滑雪了,但至少我雙腿平安無事回來)。」