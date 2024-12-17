約定粉絲下次見 郭富城三藩市開騷 憑歌寄意晒幸福

「舞台王者」郭富城相隔5年，將重返台北小巨蛋連開3場演唱會前，先飛抵三藩市啟動第一階段的世界巡唱，除呈現其方塊凱旋門舞台外，還壓軸送上未有在香港站跳唱的《對你愛不完》，更相約粉絲一年後再見。

郭富城（城城）相隔20年，日前在三藩市舉行巡唱，歌迷反應熱烈，個唱門票甫開賣即告售罄。雖然因運輸問題，未能將香港站的半億舞台原汁原味運送到當地落成僅一年的場館，但力求完美的城城偕製作團隊利用視覺特效虛擬出方塊凱旋門，再配合開場曲《EXIT》表演，依然震撼全場歌迷眼球。

城城在熱烈掌聲下出場，連續跳唱幾首歌曲，當唱到《愛的呼喚》時，台下觀眾主動亮燈營造燈海，畫面極美，感受到歌迷熱情的城城情深表示：「每次見到都係好感動。」而演唱《您》一曲時，他特別感謝世界各地的歌迷，希望借此歌表心意：「謝謝大家一直以嚟無間斷嘅支持，我覺得自己好幸福，就係有一班咁長情嘅歌迷！希望大家喜歡我親自作曲嘅《您》！亦希望下次再見，隔一年好啦！」歌迷以雷動掌聲回應他。

率全場大合唱 此外，城城以香港站未有獻唱的《對你愛不完》作為壓軸歌，又引領全場大合唱，以及做其招牌動作，所有歌迷起身跳舞和應，將現場氣氛推至高峰。騷後，不少歌迷意猶未盡，聚集於場館後等候城城，完成三藩市站，他將偕團隊前往洛杉磯，繼續其《ICONIC》之旅。