MIRROR廚藝大鬥法 AL混亂「一鑊粥」 AK Ian封神

男團MIRROR推出以煮食為主題的團綜，當中人氣王Anson Lo與姜濤都被封「地獄廚神」，下廚時的混亂情況猶如災難現場。幸好Anson Kong與Ian爭番口氣，成功獲得「廚神」稱號。

MIRROR在新團綜《MIRROR Chef》進行廚藝大決鬥，節目以遊戲競賽考驗眾人廚藝，在「廚神」的美譽和「地獄廚神」的封號之間決一勝負！在昨晚播出的第一集中，先以雞蛋為食材，成員輪流整奄列，再由專業廚師試食評價。

打頭陣的Anson Lo（AL）手忙腳亂，場面混亂猶如災難現場，輪到Stanley時，他毫不猶豫重手落鹽，嚇得Lokman大呼「好鹹喎」，評判試食時更面露難色。結果頭3名「天堂廚神」分別是Anson Kong、Ian和Alton，但「地獄廚神」則未能分出排名先後，Edan、AL、Stanley、姜濤以及Jer均榜上有名，事後AL指最底層的成員應該屬於天堂組合，Edan笑言：「食完真係上天堂。」

姜濤拍劇自摑 另一方面，出名孝順的AL日前為父親慶生，一家四口連同愛犬影全家福，十分溫馨。有網民指單靠他們的鼻子就能認出盧家特徵。此外，回復自由身的藝人譚偉權最近在兩個電視台的劇集《異空感應》與《無用的謊言》均有演出，跟陳家樂與姜濤兩大男神有不少對手戲，談起姜濤時，他謂：「有場戲佢要喺短時間內情緒高漲，有次佢拍完幾個Take，突然自摑幾巴，我覺得佢態度好好，真係想演好場戲。」