女性之夜 抵冷鬥型 劉亦菲獨攬「峰」頭 楊冪攜姊妹花夾擊

一眾女星雲集的「女性之夜」盛典，於紅地氈上爭妍鬥麗，當中劉亦菲以金色Tube Dress登場，搶盡「峰」頭，而楊冪就與《小時代》系列電影拍檔郭采潔、謝依霖等激罕合體，勾起集體回憶。

每年一度的盛典「女性之夜」昨日於上海舉行，陣容星光璀璨，當中包括劉亦菲、楊冪、賭王千金何超蓮、劉詩詩、楊紫、李一桐、鞠婧禕、唐嫣等，不過未知是否因為天氣太凍，女星們大都密實示人，當中較為性感突出的便是以一襲金色Tube Dress亮相的劉亦菲，大晒事業線，李一桐則以Deep V大露背上陣，極之養眼。另外，何超蓮和楊冪就展現白滑長腿，成功吸引視線。而楊冪當年拍《小時代》系列電影爆紅，昨日她更與戲中的「時代姊妹花」拍檔郭采潔、謝依霖和郭碧婷難得合體，一同亮相紅地氈，即時勾起影迷集體回憶。此外，被指疏遠多時的楊冪、劉亦菲及劉詩詩，昨晚終於世紀同框，成為驚喜之一。

何超蓮攻影壇蝕到入肉 其實楊冪近年來多部影視作品失利，對比早前剛拿下飛天視后的趙麗穎，她已長達3年沒有出色的作品，如今在85後花旦裏成績包尾。除此之外，楊冪在廣告界亦惹來負評，日前她獲邀成為法國時尚品牌的全球代言人，但有內地網民起底指該品牌的老闆是「19禁」歌舞騷的狂熱粉絲，此前，楊穎正是因觀看「19禁」歌舞騷被內地封殺，如今楊冪接下代言，被網民指如同支持「19禁」歌舞騷，慘遭怒轟。

另外，何超蓮最近亦踩入影壇，其主演的電影《多想和你再見一面》於內地上映2日，票房僅收約159萬港元，有傳她這次不但有份演出，還投資逾億，真的是蝕到入肉呀！