鮮肉網紅詐騙被捕 爆風流帳 阿嬌傳做第三者 私密片流出

藝人鍾欣潼（阿嬌）向來戀愛大過天，與有「女版陳冠希」之稱的同性密友皇甫聖華的緋聞傳得鬧哄哄之際，曾在網上直播獲她打賞的小鮮肉余衍隆，被揭詐騙800萬元人民幣（約854萬港元）遭刑拘，內地傳媒更爆出他與阿嬌有不尋常的秘密關係！有指阿嬌在知情的情況下甘願做第三者，更曾向男方求婚！

阿嬌向來「戀愛腦」，與前夫賴弘國離婚後，擇偶對象口味幾乎一致，除了其同性密友皇甫聖華貌似陳冠希外，4年前曾爆出情傾內地網紅余衍隆！曾參加內地選秀節目《青春有你》的余衍隆因詐騙800萬元人民幣，今年2月被深圳公安機關立案刑拘，消息於本月初流出，連日來不斷發酵。余衍隆兩年前進行公開直播時，獲阿嬌打賞逾6萬港元，當時她承認是首次送禮，更直言光明正大，昨日有內地傳媒大爆二人關係非比尋常！

主動求婚食檸檬？ 內地社交網前日開始瘋傳「頂級女星知三當三，看走眼了，淪為小鮮肉收割機！」的消息，昨日更指該頂級女星就是阿嬌，令「女神阿嬌陷入愛河，為小鮮肉牽線搭橋」這個話題旋即登上熱搜首位，成為全國熱話。

內地傳媒指阿嬌向來鍾情小鮮肉，曾發現她於凌晨兩點還在觀看余衍隆的直播，有指她還私訊對方，主動索取聯繫方式。而余衍隆曾炫耀與阿嬌的聊天紀錄及私密照片，並指在直播間頻頻刷禮物的富婆「愁姐」，其實就是阿嬌的小號「CluvL21420201314」，當中「C」代表阿嬌的英文姓氏Chung，「L」代表余衍隆，而「luv」是Love的意思，意指阿嬌對余衍隆一往情深。

更令人驚訝的是，余衍隆指他與阿嬌曾差點步入教堂！他與其他人聊天時，承認曾與阿嬌交往，並指出是女方主動追求他，而阿嬌之前發福是因為經常跟他去開餐。他又指自己去夜店玩樂的時候，阿嬌瞓梳化等他回去，等到拿着遙控器睡着，字裏行間流露出小情侶的甜蜜。余衍隆又稱阿嬌之前曾隨他回珠海跟其父母吃飯，高調炫耀阿嬌當時提出想和他結婚，但他以自己年紀還小為由拒絕婚事。

趁正印出門殺上愛巢 與此同時，有一段名為「女神阿嬌私密視頻曝光！趁女方不在時去余衍隆與女友愛巢玩樂」的影片流出，內地傳媒聲稱是兩年前所拍，據悉余衍隆當時正與一位女生交往，而且已共賦同居，影片的拍攝地點正是雙方的愛巢，片中出現一把女聲說：「可唔可以擰過嚟！」聲線與阿嬌十分相似。據稱余衍隆的正印女友當時身在廣州，阿嬌不但與男方保持密切關係，更趁其正印女友不在愛巢獨自上門，有「知三當三」的嫌疑！