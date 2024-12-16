露肉無助挽劣勢 孔劉「19禁」劇仆直 劉延錫霸道贏口碑

韓星孔劉床戰徐賢真的「19禁」韓劇《一箱情緣》慘敗，無論口碑與話題度均被男星劉延錫孭飛的爆冷劇蓋過，後者開播後收視愈戰愈勇，更榮登年尾最熱爆的韓劇！

憑神劇《鬼怪》登頂的孔劉近年無以為繼，雖然有份客串的人氣劇《魷魚遊戲》第2季將於本月底上架，但他擔正的劇集卻頻頻失利，原本寄望靠與徐賢真扮演夫妻的新劇《一箱情緣》一雪前恥，事前更以兩人上演「19禁」床戲為噱頭，可惜劇集上架後零熱度，被網民狠批大失所望，口碑更敗給正熱播的另一韓劇《現在撥打的電話》。

《現》劇由《浪漫醫生金師傅》及《機智醫生生活》男星劉延錫主演、改編自網絡小說。飾演總統室發言人的劉延錫，原本對結婚3年的「妻子」蔡秀彬表現冷淡，卻因一通恐嚇電話，令兩人終於敞開心扉。劇情結合懸疑與愛情，在MBC電視台與串流平台同步播出後，靠口碑登上近期最具話題的韓劇第一位，並空降串流平台「全球非英語節目排名」第2名，力壓屈居第3位的《一》劇。

蔡秀彬手語搶Fo 前晚《現》劇播出第6集，收視飆升至6.9％創新高，劇情發展至劉延錫得悉妻子墮崖後極度擔憂，眼神及語氣變化皆展現出精湛演技，讓觀眾直呼「演技封神」，紛紛推舉他為年底《MBC演技大賞》最有力大獎得主。劉延錫於劇中除了展現霸道總裁的魅力，亦有反差萌的一面，至於蔡秀彬因童年一宗意外後被迫假裝失聲，一直靠手語溝通，她展現完美的手語演技，獲劇迷讚賞不已，就連原著作者亦大讚兩人200％神還原角色，劇集熱播亦帶挈網絡小說及改編漫畫銷售額暴增14.6倍。

此外，「長腿Oppa」李敏鎬夥拍孔孝真合作首部以太空為題材的浪漫愛情喜劇《問問星星吧》，將接棒於下月初在串流平台上架，劇組近日公開新預告造勢。