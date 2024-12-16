暢所欲玄：人心隔肚皮

坊間流傳一句諺語：「畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。」之前在專欄提及，我們的好運和衰運，取決於有否錯失時機，八字計算可找出答案。但最近有好友傳來短訊，稱坊間有些所謂大師當自己是教師爺作公開訓示，叫人不要去計較，計較會沒有運行的。如果是德高望重之士或有真正德行修為的人去說教，當然有一定公信力，但如果一個人靠耍手段或不良伎倆去賺取金錢，或唆使你去搶奪別人的財產後，跟着叫人不要去計較，那是甚麼道理？真的是狂妄自大！

人的磁場很重要，想行好運的話，多跟善良的人同行，讓自己的內心充滿陽光，多跟懷有正信正念的人攜手，讓自己變得堅強。

人心隔肚皮，要懂得保護自己！人不能天天都好運，環境是不停改變的，同樣的，人心是不可測的，你永遠不知道對方要動甚麼歪念去算你，到頭來你就體會到這個社會的冷暖和人性的醜陋。

人生既是過客，做人應踏踏實實，心地善良，待人真誠，問心無愧，人到了一定年紀，有一定經歷，就開始明白，有些事情注定無法左右，不是你不夠努力，是一開始，結局已注定。命裏有時終須有，命裏無時莫強求。

堪輿學者元海