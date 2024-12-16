娛樂

短今狂揈放「彈」
台灣啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今，憑火辣E Cup導彈吸納大批Fans，近日她上載一段應援短片，化身「眼鏡娘」登場，再脫下外衣展露迷人S曲線，活力四射！身穿短Tee襯裙褲的她，白滑美腿相當養眼，加上瘋狂揈胸熱舞，網民高呼：「辣了我一個小時！」、「我不行了。」
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