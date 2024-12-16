12月16日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月16日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
趙露思變穿搭KOL
內地女星趙露思出名「多產」，早前與陳偉霆拍畢劇集《許我耀眼》，相隔不久又進組，孖《玫瑰的故事》男星彭冠英演出新劇《戀人》。劇組近日冒寒開工，趙露思在滂沱大雨下為男方開車門，全身濕透慘變「落湯雞」，我見猶憐！扮演OL的她又成功帶起熱潮，多款戲服吸引粉絲跟着「變身」，類似的衣飾更被指賣斷市。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241216-1216_00282_062/趙露思變穿搭KOL
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc