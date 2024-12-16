內地女星趙露思出名「多產」，早前與陳偉霆拍畢劇集《許我耀眼》，相隔不久又進組，孖《玫瑰的故事》男星彭冠英演出新劇《戀人》。劇組近日冒寒開工，趙露思在滂沱大雨下為男方開車門，全身濕透慘變「落湯雞」，我見猶憐！扮演OL的她又成功帶起熱潮，多款戲服吸引粉絲跟着「變身」，類似的衣飾更被指賣斷市。