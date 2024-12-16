張智霖被鬧「敗類」 甄子丹擦鞋打關係

「宇宙最強」甄子丹監製、導演及主演的新片《誤判》即將上映，團隊近日忙於四出宣傳，子丹日前便偕另一主角張智霖（Chilam）在深圳及東莞等地造勢，大受歡迎，當中在深圳站的問答環節，子丹竟當眾打趣指「做導演必須奉承演員」﹕「今次我要照顧許多細節，每天奉承一下，讓大家多多關照嘛！」令全場爆笑。

去到東莞站，Chilam與觀眾打招呼，自稱「東莞女婿」﹕「我老婆係東莞人，依家好似返咗屋企一樣，好舒服呀！」今次他顛覆平日的正氣形象，以反派身份登場，演技備受讚賞，還被形容「由香港甜心躍變斯文敗類」，他毫不介意還笑說：「都開心嘅，做壞人做到畀人覺得似喎！演員應該要多面，能夠嘗試唔同角色係我嘅榮幸，希望嚟緊有更多唔同嘅演戲挑戰啦！」

賀兒子牛一 另外，子丹兒子甄濟嘉日前迎來17歲生日，子丹上載兩父子切磋功夫的影片，寫道：「兒子，生日快樂，不敢相信你長大得這麼快！」又加上笑到喊Emoji指兒子已有6呎1吋高。壽星仔長得高大英氣，子丹擁着他一臉安慰，兩父子感情深厚，令人羨慕。