感恩屢憑《破．地獄》封后 衛詩雅劍指2億票房 設千人慶功宴

藝人衛詩雅憑英皇電影《破．地獄》再獲影后殊榮，她表示很感恩，認為獎項是對自己的肯定，透露會舉行千人慶功宴，筵開80圍，寄望電影票房能夠衝破2億大關。

許冠文、衛詩雅、周家怡以及導演陳茂賢昨日齊齊出席電影《破．地獄》謝票活動，宣布電影票房打破1億3,500萬。

票房成績優異，許冠文開心到說不出話，又指弟弟許冠傑都有欣賞此電影，並稱對方特別喜歡主題曲，透露許冠傑大讚填詞很厲害，甚至比自己更加優秀。

至於衛詩雅則表示剛從上海謝票回港，一落機就趕來戲院，笑言：「我依家已經練到可以喺飛機上化妝。」她又指知道有很多觀眾看了不止一次，所以才會令到票房這麼好，非常感恩，又希望電影推出加長版，如果票房能夠衝破2億就更好。提到她繼早前先後勇奪「華鼎影后」及「亞太影后」後，日前再下一城，奪得《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》「最佳女主角」獎，她表示獲獎是一種認同，很感恩，透露會舉行千人宴慶功，筵開80圍，又稱劇組每位演員都會輪流請食飯。

周家怡期待加長版 而周家怡同樣很感恩票房成績如此優異，表示在網上經常看到影迷留言，訴說自己的真實經歷兼分享釋懷方法。同時，她亦很期待有加長版的出現，希望在加長版中，自己的角色可以有更多延伸故事，憑劇情為觀眾帶來希望。