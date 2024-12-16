中娛星動：劉偉強執導 卡士強勁 吳慷仁懶理是非 孖霆鋒掀諜戰

台灣金馬影帝吳慷仁早前簽內地經理人公司，引起兩岸粉絲激烈討論，對於這些口舌是非，吳慷仁都懶得理，搵錢至上，近日有傳他將接拍由劉偉強執導的諜戰大片，與型男謝霆鋒和陳坤鬥戲。

吳慷仁早前加盟內地經理人公司，因立場問題傳一度令合作新劇的女星孫儷罷演，引起內地和台灣粉絲高度關注，回響雖大，但不影響吳慷仁繼續在內地發展。近日網上傳出他將接拍內地諜戰題材電影《克什米爾公主號》，與曾執導《無間道》的劉偉強合作，卡士陣容相當強大！

目前傳出的演員名單中，除吳慷仁外，還有陳坤、謝霆鋒、曾舜晞等型男擔綱上陣，因此有不少影迷抱持期待，而該片將於12月於佛山開拍。

改編真實事件 不過，吳慷仁先前因立場問題導致新劇一度傳出停拍，即使之後拍攝工作仍持續進行，但目前尚未煞科。如今吳慷仁傳出將拍攝新電影，再掀起討論，部分網友亦對該片選角產生質疑。根據網上流出的備審立案項目圖中，可見《克》片已取得同意可進行拍攝，而該片乃改編自真實的空難事件。