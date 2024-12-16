獨家消息：重現被捕獲造型 歸隊謝票 林明禎連跑7場「贖罪」

馬來西亞女神林明禎因失場事件鬧得滿城風雨，昨日她終於低調參與謝票，更1日連跑7場「贖罪」，但未見導演彭發同場，期間她不停賣萌冧粉絲，有求必應，直認可參與宣傳感到好開心，用行動證明自己夠專業。

林明禎早前聲稱因護照問題甩場主演的電影《手機見鬼》首映禮，事後被網民捕獲在港現身，令導演彭發嬲爆，即被網民形容是「大話禎」。雖然她認衰錯過首映，並自爆已致電彭發道歉，更獲「男友」Edan力撐專業，但之前該片舉行宣傳活動，其名字已不在名單上，直至昨日才低調露面進行謝票，活動卻沒有邀請傳媒採訪，而彭發日前已飛到外地開工，故二人未有機會碰頭。

狂笠彭發高帽 據知林明禎一口氣跑了7場謝票會，每場都顯得非常落力，爭取時間與粉絲互動，全程笑容滿臉，即使粉絲要求大合照她亦爽快答應，玩遊戲時努力賣萌，大搞氣氛，她又特地穿回當日被捕獲時的全套服飾，似是有特別含意，她在台上發言時賣口乖，大讚拍《手》片很好玩，又讚導演的拍攝手法好生活化，想到用手機來拍攝鬼片，落力給彭發笠高帽。她說：「其實我拍鬼片，媽媽好擔心，要記住不少禁忌，例如在片場不能直呼我的真名，怎料有次工作人員忘記了，我要立即叫不要，之後導演好好開咪提醒大家。」

記者上前跟她做訪問，她亦表現得相當合作，問到有得出席宣傳是否很開心，她抖擻精神大力表示：「是呀！我覺得好開心。」然後便隨工作人員離開，繼續跑下一站謝票。