為「六福珠寶賽馬日」重操故業 張曦雯擬接父母同住 先問准男友

模特兒出身的藝人張曦雯，昨日率領應屆港姐現身沙田馬場，眾人佩戴六福珠寶全新「冰．鑽光影金」系列新品黃金首飾，為「六福珠寶賽馬日」上演時尚閃飾騷，艷壓馬場！

張曦雯、應屆港姐3甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐王汛文等昨日為「六福珠寶賽馬日」擔任模特兒行騷，張曦雯更獲爸爸到場支持，她表示會小注怡情碰運氣，但笑言向來沒有偏財運，努力工作賺錢比較穩陣。她透露父母即將退休，於美國的珠寶生意亦會結束：「喺美國做珠寶生意，我都好擔心治安問題，因為家庭式經營舖唔多人，說服咗佢哋好耐，下年終於退休。（冇叫仔女接手？）不嬲冇畀壓力我哋，依家我有自己工作，細佬醫學院畢業預備喺美國做醫生。」她指父母退休後會更多機會來港，當然很想他們回港時一起住，但會尊重男友，先問他意見：「佢同我父母感情都幾好，如果1年住幾個月應該冇問題嘅，哈哈。」

倪樂琳拒絕愛情物質化 至於幾位港姐表示平日也愛穿搭首飾，倪樂琳說：「今次咁正式場合會揀比較閃、誇張嘅款式。」問到有否收過男士送鑽飾？她們異口同聲表示沒有，王汛文則收過胞弟送的戒指，笑指全因買兩件有優惠，問到若男士想追求是否一定要送鑽飾？她說：「佢送個心畀我得㗎啦！」眾人亦認為愛情不能太過物質，指心意卡也可打動她們，至於有否想過何時結婚？倪樂琳說：「30歲後先考慮，依家係拚搏事業嘅好時機，靠人不如靠自己。」

而藝人湯君慈與湯君耀孖住入場，哥哥湯君慈馬運亨通，在只買幸運號碼情況下，勝出3場頭馬，笑言晚上會請弟弟食飯慶祝。

參選港姐為人認識的鍾翠詩（左起）、王汛文、梁嘉莹、倪樂琳、楊梓瑤及吳芷靖各有各靚。 藝人黃美棋、蔡穎恩等悉心打扮獲邀出席活動。

蔡穎恩