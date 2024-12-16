影帝加持 爭視后增信心 林夏薇攬林峯沾旺氣

贏晒人緣獎

今次首間實體店籌備5年，問薇薇可有開分店的想法？她表示未想到太長遠，不過已決定與各大品牌合作，又稱見到家人朋友抽空到場，十分感動：「你都知12月有幾忙㗎啦，馬志威仲專登改班機返嚟撐我。」她又笑言要多抱幾下剛奪《新時代國際電影節》金揚花影帝的堂兄林峯，沾沾旺氣。提到她未再攞視后先贏人緣獎？她見大家來撐場已很開心，亦同意有影帝加持添信心：「學你話人緣獎，同埋咁多有分量嘉賓嚟到，我一定要準備啲心意多謝佢哋。」她指這盤生意自己投資了8位數，又表示老公心靈上的支持很重要，亦是她生意上好好的夥伴。至於可有時間生B？她笑說：「生咗囉，呢間店。（方力申催你？）佢自己先啦！」