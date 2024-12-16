聲夢3小花恨見面 「解凍」一日嗌溫暖 炎明熹被滅聲扁嘴走

「樂壇小天后」炎明熹疑因續約問題遭無綫雪足半年，昨日在客戶要求下終走出「雪櫃」，宣傳主演的音樂特輯，她在台上表現得好開心，獲數百粉絲陪住唱歌。但今次出關只是「限定解凍」，公關更以趕時間為由未安排她受訪，她離開時一度扁嘴兼鼓起泡腮。

炎明熹（Gigi）主演的音樂特輯《戀上西沙》昨日在西沙宣傳，數百「Gi炎粉」（Gigi粉絲暱稱）企滿3層樓！她在千呼萬喚下出場，分享角色及拍攝趣事，並獻唱主題曲《最動人一次》，全場跟着大合唱，可見雖然入「雪櫃」半年，但聲勢未受影響。席上播出預告片，Gigi睇到怕怕醜醜又笑彎腰，她表示最難忘跟男主角李爾晨初見面一幕，因對方半裸上陣，好似「猥瑣男」。她又透露很久沒彈結他有點生疏，拍攝前特別上了幾堂，在岩石拍攝時又差點跌落罅隙。

不過，大會以Gigi趕時間為由未有安排訪問，但她仍爭取時間與粉絲合照，期間被問到出活動心情好好？她笑說：「今日好開心，因為可以同大家一齊，有好溫暖嘅感覺。（再出嚟見人？）一定會。（想同粉絲講咩？ ）好掛住佢哋！」未幾便被工作人員帶走，期間見她一度扁嘴，而她亦非即時離開，而是在後台簽名及與嘉賓合照。

麥玲玲爆第2集或換人 同場還有藝人海俊傑、張美妮及堪輿學家麥玲玲，飾演Gigi姑媽的麥玲玲，避重就輕指Gigi命格會有些變化，但走勢會向上升：「佢係龍就龍、鳳就鳳，係叻嘅人去到邊都發光發亮，唔似得我呢啲老人家要誓死效忠。」問會否拍第2集，她指Gigi的角色會長大，可找其他歌手代替；又踢爆特輯較原定時間提早播出，覺得是好事，沒有白費大家的心機。對此，監製林肯解釋是為配合贊助商而提早。

另外，Gigi成功殺入「勁爆女歌手」5強，但昨日未有現身《新城勁爆頒獎禮》拉票活動，另外3位「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）與姚焯菲（Chantel）則有出席。她們坦言知道Gigi「破關」，Windy說：「有睇到Poster。（估佢續約？）我哋冇諗咁多，純粹見佢出番歌，為佢開心，好想快啲見到佢。」Chantel亦表示很久沒見Gigi，希望有機會相聚；Yumi則指聖誕節有工作在身，很難「齊腳」。被問可想Gigi簽無綫？Yumi與Chantel認為只要她開心就好。而Chantel同樣躋身「勁爆女歌手」5強，她表示感恩：「我唔喺香港，但幕後團隊幫咗好多。（有機會攞獎？）我覺得係平均，每人機會20%。（投票畀自己定Gigi？）嘩！我希望分5份。」

至於Gigi新歌《最動人一次》在零宣傳下，上架5日突破100萬點擊，更登上熱門音樂影片No.1，打破TVB Music Group頻道近月的收看次數記錄。有粉絲投訴無綫「大細超」冷處理Gigi，反而《中年好聲音》亞軍李佳遲一日出歌，卻獲無綫娛樂台派員到MV現場採訪。