佐佐木美玲 出「辣」招慶生

日本偶像女團日向坂46的人氣成員佐佐木美玲，為迎接後日25歲牛一，當天將推出加入組合8年來的首本個人寫真集。

寫真集在越南峴港進行拍攝，美玲一直想到訪當地，今次終於如願。她首度以比堅尼及內衣造型示人，展示性感成熟一面，又穿上白色長裙到沙灘取景，猶如美人魚擱淺。