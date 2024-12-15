《魷魚2》首映贏好評 李政宰拉隊赴美 2,000粉絲起跑保命
韓星李政宰與李炳憲近日赴美國洛杉磯宣傳將於月底公開的話題韓劇《魷魚遊戲》第2季，見面活動吸引約2,000名劇迷參加，粉絲們穿上劇中參賽者的綠色運動服賽跑，場面壯觀。
韓劇《魷魚遊戲》第2季將於本月26日上架，主演李政宰、李炳憲、任時完及曹柔理等，與導演黃東赫出席韓國活動後，近日赴美國展開宣傳之旅。
該劇在洛杉磯舉行的見面活動約有2,000名粉絲參加，活動以劇中李政宰飾演的角色「456號參賽者成奇勳」為主題，粉絲要穿上劇中參賽者的綠色運動服，不過並不需要進行「玩命遊戲」，只需完成4.56公里的跑步賽事。導演黃東赫對於近距離與大批粉絲接觸表示感動：「好多謝大家參加，這是最好的聖誕禮物。」李政宰則表示：「很期待即將有很多人觀看第2季，非常高興見到眾多新參賽者。」李炳憲亦對劇集快將公開感到期待。而《魷魚2》的首映亦於當地舉行，吸引大批觀眾捧場，放映完畢後全場觀眾鼓掌歡呼，反應相當熱烈。
鄭雨盛偷食獲洗白
另外，李政宰的生意拍檔兼老友鄭雨盛上月驚爆與辣模文佳庇秘密生子，男方更被指本來已有一名拍拖逾10年的女友，又疑背女友搭上26歲的嫩女，似乎一腳踏3船，形象直插谷底！有記者在前日播出的tvN節目《Free Doctor》中表示網上有不少失實傳聞，稱鄭雨盛是與女友分手後認識文佳庇，雙方一直不是相愛的關係，而正印女友亦知道文佳庇懷孕一事，該名記者說：「他們現時已經復合並正在交往，亦沒有如傳聞所講在得知有私生子一事後感到震驚。」
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