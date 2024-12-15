《魷魚2》首映贏好評 李政宰拉隊赴美 2,000粉絲起跑保命

該劇在洛杉磯舉行的見面活動約有2,000名粉絲參加，活動以劇中李政宰飾演的角色「456號參賽者成奇勳」為主題，粉絲要穿上劇中參賽者的綠色運動服，不過並不需要進行「玩命遊戲」，只需完成4.56公里的跑步賽事。導演黃東赫對於近距離與大批粉絲接觸表示感動：「好多謝大家參加，這是最好的聖誕禮物。」李政宰則表示：「很期待即將有很多人觀看第2季，非常高興見到眾多新參賽者。」李炳憲亦對劇集快將公開感到期待。而《魷魚2》的首映亦於當地舉行，吸引大批觀眾捧場，放映完畢後全場觀眾鼓掌歡呼，反應相當熱烈。