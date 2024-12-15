獨家專訪：㷫合合影三點式寫真 區明妙開條件招親 要似金秀賢

現年23歲的藝人區明妙（Miumiu）近日推出首本處女寫真散文集圓夢，寫真在台北取景，不乏三點式造型，其中一個剪影更近乎全祼，神秘又大膽！她笑指最特別是抵埗台灣當日就發燒，拍照時全身滾燙，所以又瘦又上鏡。

她在書中分享感性一面，原來一直支持她追夢的父親早年因癌症病逝，故她希望做好成績給天上的父親看。Miumiu約13歲時加入「家燕媽媽」旗下女團，參演過不少劇集，近年憑無綫劇集《愛上我的衰神》和《婚後事》備受關注。她透露未來希望拍偶像劇，體驗青春戀事，自爆有過一段Puppy Love，但現時單身，大呻找對象很困難：「同異性拍親熱戲，好多人接受唔到，見到朋友就有好多鬧交經歷。」她開出擇偶條件「招親」：「鍾意溫柔、爹系、運動型，最好同年紀，或者保持少年感外表都可以，好似金秀賢咁，呢啲偶像劇先有。」