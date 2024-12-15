中娛星動：楊祐寧耍舞功賀壽 楊謹華一后四王 風騷舉V
台灣女星楊謹華對小鮮肉情有獨鍾，日前與香港新生代男神魏浚笙同場出席活動，相當滋潤。而她早前舉行生日派對，又獲台灣男星楊祐寧跳舞贈興，艷福無邊！
楊謹華近期憑台劇《影后》翻紅，劇中與小鮮肉「流氓」詹懷雲大玩姊弟戀，令一眾劇迷睇得肉緊。日前她出席時裝活動時，與4位亞洲各地的鮮肉男神同場，不禁笑說：「我今天好像周凡（《影》劇角色名字），身邊有4個流氓。」4大男神分別是台灣歌手周興哲、泰星Nine、新加坡男星孫政及香港代表魏浚笙（Jeffrey）！Jeffrey亦在網上分享當日與楊謹華齊齊舉V的合照，並入戲寫道：「周凡與她的流氓們。」不少台灣網民留言，大讚他比「真．流氓」更靚仔。
「荒唐」派對High爆
此外，楊謹華早前迎來47歲生日，邀來圈中好友楊祐寧、謝盈萱及柯佳嬿等舉行生日派對，壽星女穿上性感露肩小馬甲襯超短薄紗裙，與謝盈萱熱舞，展現野性一面，在旁的楊祐寧不斷起哄，更當場大跳霹靂舞，技驚四座，全場High爆！事後他分享跳舞畫面，自嘲「荒謬」，並幽默表示：「不知道為甚麼長久的腰痠今早居然好了。」楊謹華回應：「你好年輕喔哥，生日派對不荒唐要幹嘛！」
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