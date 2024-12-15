中娛星動：楊祐寧耍舞功賀壽 楊謹華一后四王 風騷舉V

楊謹華近期憑台劇《影后》翻紅，劇中與小鮮肉「流氓」詹懷雲大玩姊弟戀，令一眾劇迷睇得肉緊。日前她出席時裝活動時，與4位亞洲各地的鮮肉男神同場，不禁笑說：「我今天好像周凡（《影》劇角色名字），身邊有4個流氓。」4大男神分別是台灣歌手周興哲、泰星Nine、新加坡男星孫政及香港代表魏浚笙（Jeffrey）！Jeffrey亦在網上分享當日與楊謹華齊齊舉V的合照，並入戲寫道：「周凡與她的流氓們。」不少台灣網民留言，大讚他比「真．流氓」更靚仔。