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丁子朗爆肌 網民手痕
丁子朗在海邊騷肌，網民直言想摸！
無綫藝人丁子朗（丁丁）最近到泰國度假，並在社交平台分享在沙灘赤膊遊玩的照片。相中見他爆肌示人，身材Fit到漏，他發文：「泰開心，我願望係希望一年四季都係夏天。」看來心情大佳。這輯照片吸引不少網民大讚他靚仔，更有人笑言想過手癮：「救命啊！我要摸。」
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