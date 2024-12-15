派福袋送暖 王汛文召集港姐開P 講明等收錢

應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤和王汛文昨日齊齊參與慈善活動，獨欠因發燒缺席的梁嘉莹。壽星女王汛文透露會舉辦生日派對，誠邀15位應屆港姐出席，更搞笑揚言現金當禮物最實際。

藝人滕麗名、張景淳、林淑敏、莊思明、單立文及3位應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤和王汛文，昨日以義工身份參與無綫「2024冬至送暖」活動。3位港姐昨晨為有需要人士派發福袋，透露亞軍梁嘉莹因發燒而缺席。「友誼小姐」王汛文指爸爸是跑步教練，會教長者做運動耍太極，而她沒有遺傳到爸爸的運動細胞。

聖誕將至，3人表示會在工作中度過，雖然當日未能與朋友同樂，但會補辦慶祝活動。她們又指今日是王汛文生日，邀請了15位應屆港姐出席慶生派對，不過未必每位都會現身，王汛文說：「有啲唔喺香港，或者可能有自己嘢做，睇吓到時邊個甩我底。」她又許願大家身體健康，開開心心，可以有多些工作。問到想收甚麼生日禮物？她笑說：「佢哋咁靚女，全部出席已經好開心。（想收手袋？）屋企冇乜位，畀錢得啦！」

莊思明唔吼情侶裝 同場的莊思明大爆男友楊明缺乏儀式感，往年聖誕都是由她籌備節目，而收過最窩心的聖誕禮物是楊明送的電單車頭盔，她說：「嗰年學緊電單車，所以佢就送咗個頭盔畀我，不過最後我考完都冇揸過電單車，個頭盔就擺咗喺度紀念。」而她送禮則講求實用，通常送衣物給男友，問到他們會否穿情侶裝？她笑說：「好少，我都唔太願意，因為好怪，喺屋企着就得。」