粉絲驚呼：嫁得了！ 唐詩詠突晒婚紗相做韓國新娘

藝人唐詩詠榮升老闆娘日理萬機，但未有放棄幕前工作，到了韓國做「新娘」拍攝節目，婚照曝光幾可亂真，全城驚訝。而好友陳凱琳日前相約她拍宣傳片，卻被批太假兼太浮誇，但陳凱琳懶理繼續出埠工作，穿韓服出巡。

唐詩詠近日開設烘焙店做老闆，生意忙個不停，而早前她飛到韓國拍攝旅遊節目，為觀眾發掘好玩新地方，一場來到當然也要親身體驗一下，她在社交平台分享美照並表示：「去韓國點都要試吓電頭髮，化個韓式妝，去影相，攝影師會教你擺Pose，搖身一變，韓劇女主角嘅味道出晒嚟，攝影團隊都話我溫柔咗好多（喺張相入邊）。」笑指大家對靚的角度真的大有不同。

除了化韓妝影靚相，詩詠更穿起婚紗化身韓劇女主角，十分漂亮。鏡頭一轉見她身處髮型屋，滿頭髮卷在電髮，加上古靈精怪表情，令人爆笑，粉絲留言大讚：「好韓妹的感覺，好靚」、「太美啦」、「好似朴寶英」、「嫁得了。」

陳凱琳懶理批評 另外，早前「鐵馬家族」成員鄭嘉穎的太太陳凱琳現身唐詩詠的烘焙店，從網民拍攝的片中可見陳凱琳正望向遠處，並用力揮手兼擺動身體Say Hi，表現得十分興奮和雀躍，不過網民卻批她太浮誇：「香港人鍾意浮誇嗎」、「好假啊！」其實她當日是約了唐詩詠拍片宣傳。

陳凱琳懶理受批評，已飛抵韓國工作，她分享一輯早前在首爾的照片，相中見她穿上傳統韓國服飾，猶如韓劇裏走出來的女主角，美麗動人，遊走在大街小巷，非常開心。她指當時出乎意料地提前完成了所有工作，由於距離回港航班還有一點時間，所以她選了一間店，並光顧最便宜的套餐，連頭髮和化妝都要自己落手落腳，不過依然滿足，並預告下次旅行會帶上孩子一起體驗。