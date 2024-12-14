Stray Kids揚威Billboard Taylor成大贏家 累奪49獎破紀錄

樂壇盛事《第31屆Billboard音樂獎》前日在美國拉斯維加斯舉行，Taylor Swift橫掃10個獎項，包括最佳歌手、最佳女歌手及最佳串流歌曲歌手等成為大贏家，在該頒獎禮的累積獎項多達49個，是歷來最高紀錄。未有出席的Taylor透過預錄視像領獎，昨日迎接35歲生日的她說：「呢個就係你哋畀我嘅最佳生日禮物！好多謝你哋，我好鍾意，呢個正正係我想要嘅嘢。」

今屆也有不少K-Pop組合揚威，在海外人氣高企的韓國男團Stray Kids力壓韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook、Jimin及男團ENHYPEN，捧走「最佳全球韓流藝人」，他們以英、韓雙語答謝全球粉絲，之後再勁歌熱舞跳唱《Chk Chk Boom》及《JJAM》兩曲，炒熱氣氛。人氣韓團Seventeen則贏得「最佳韓流巡演藝人」，他們不忘答謝海外的粉絲，承諾會繼續創作能為大家帶來正能量及幸福的音樂，並表演了《Love，Money，Fame》一曲。去年12月入伍當兵的Jungkook雖未能出席頒獎禮，但也憑首張Solo專輯《GOLDEN》及收錄曲《Standing Next to You》連中兩元，分別榮獲「最佳韓流專輯」及「最佳韓流歌曲」。