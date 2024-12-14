暢所欲玄：2024星情回顧：固定星座篇

固定星座包括金牛、獅子、天蠍和水瓶，這4個星座可能發現今年面對被迫走出舒適圈的課題。

金牛座：上半年木星和全年天王星都位於你的本命宮，令你自信十足，按捺不住要去試新的事物。同時，你也渴望自己有更大自主性和獨立性，容易對身邊守舊的東西看不順眼。冥王星在你的本命和玄秘宮之間來回，可能會去嘗試一些靈性體驗。

獅子座：上半年木星和全年天王星都位於你的事業宮，令你在工作上更有雄心壯志，更想令自己可以獨當一面。冥王星在你的健康宮和伴侶宮來回，身體健康和伴侶關係都有危機，要在併事業時多關心身體和伴侶。

天蠍座：上半年木星和全年天王星都位於你的伴侶宮，可能會發現伴侶跟自己聚少離多，或者想在伴侶面前保留多一點私人空間。冥王星來回你的手足宮和家庭宮，跟家中平輩和長輩相處也有挑戰。

水瓶座：上半年木星和全年天王星都位於你的家庭宮，今年大概比較想跟長輩保持距離，上半年或有搬家的可能。冥王星來回你的本命和玄秘宮，令你對人生方向產生懷疑，轉而求助神秘力量。

注意：星情回顧系列主要由上昇星座為基礎作出分析。

占星師Scorpio