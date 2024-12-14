獨家專訪：合宿留救命之恩 丁子朗睇冼靖峰全相 獻計再睹雄風

藝人丁子朗與冼靖峰由對手變老友，原來更有救命之恩！丁子朗又大爆看過對方全相，希望可以合拍綜藝節目展現兄弟情，揚言要在節目中帶冼靖峰浸溫泉，好讓觀眾一睹其雄風！

丁子朗（丁丁）與聲夢歌手冼靖峰（Archie）原本只是泛泛之交，但因選秀節目《亞洲超星團》而結緣，比賽第二，友誼第一，雖然節目早已完結，但兄弟情就愈見深厚。

他們參賽期間在內地合宿，共渡種種難關。講到難忘事，Archie指丁丁曾救他一命：「當日我喺房病得好重，沖完涼出嚟，直接暈咗喺張床。我本身約咗佢，佢搵唔到我就敲房門，我先醒番，否則後果不堪設想，所以係佢間接救咗我。」

丁丁認為友情升溫全因完賽後在當地逗留了兩周四處遊玩，24小時形影不離，對彼此有更深的了解，Archie補充說：「當時佢問帶我去飲酒好唔好，識我嘅朋友都知我唔飲酒，我只會喺最信任同最開心嘅時刻飲，當時我諗咗一下，我話去，證明佢喺我心中係好重要嘅人。」兩人朝夕共處，問到是否見過對方的真面目？丁丁即大爆睇過Archie全相：「比賽嘅時候，有日我喺佢間房同佢室友吹水，佢沖緊涼，佢個室友突然打開沖涼房嘅門叫我入去。」Archie直言當下愕然O嘴。

期待拍劇爭女 二人老友鬼鬼，當然希望能在工作上合作，丁丁坦言最近有新目標：「想做個兩兄弟嘅綜藝節目，畀大家見到我哋私下點相處，拍旅遊節目可能有難度，如果有贊助就相當好。」續指最想帶Archie浸溫泉，Archie即時看穿他：「佢想我除衫！」丁丁不諱言：「要係《森美旅行團》式浸溫泉，打格仔嗰種，我相信觀眾都好想睇，佢最近秘密練兵成日健身，希望大家一睹佢嘅雄風！」Archie則表示想一起飲酒拍節目，相信會甚有火花。至於劇集方面，丁丁建議拍攝都市愛情劇，一齊爭女主角，問到屬意由誰演女主角？Archie笑說：「咁要搵個大家都鍾意嘅，阿姐（汪明荃）囉！」