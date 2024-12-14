娛樂

張韶涵開騷跳到甩絲襪淡定執生

台灣歌手張韶涵近年轉戰內地發展，不斷到各個城市舉行巡迴演唱會。日前有網友晒出她在南京站的演出片段，因跳舞太激烈令腿上的絲襪滑落，只見她淡定踎低整理之餘，全程更沒有中斷過演出，完美反應引來不少網友大讚：「救命呀，這就是天后的反應！」、「在現場還以為是表演的橋段，太強啦！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者