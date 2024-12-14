中娛星動：港迷準備搶飛！ 周杰倫攞頭威 6月唱爆啟德

台灣天王周杰倫月初在台北攻破大巨蛋，而他再下一城，將成為首位在香港啟德園開騷的華語歌手，認真威水！有關方面日內將進行優先訂票，不難想像會再掀撲飛潮。

周杰倫成為首位登上台北大巨蛋開騷的歌手，不少歌迷對這個製作成本高達2.5億元新台幣（約6,300萬港元）的演唱會趨之若鶩，一票難求，更吸引到男神許光漢及山下智久現身睇騷，未能成功購票的歌迷開玩笑指要去下水道「聽歌」，令人忍俊不禁。

自嘲「糾結倫」的周杰倫對演唱會演出場地甚有要求，更因「小巨蛋不給唱」而暌違7年才在台灣開騷，想不到他原來對香港的新場啟德園虎視眈眈，近日已低調與香港站演唱會主辦單位達成合作協議。有關方面昨午官宣，透露周杰倫將於明年6月27至29日「攻陷」啟德園舉辦演唱會，消息令港迷欣喜若狂！

螢光棒贈捧場客 雖然距離演出尚有半年時間，但據主辦單位發言人透露，是次周杰倫決定在啟德體育園開騷，舞台規格與之前在中環海濱絕對不同，團隊目前正緊密進行籌備工作，跟各部門配合設定舞台台圖，並肯定啟德園寬敞的室內場地必定能讓眾歌迷在視聽上有更大的震撼。周杰倫笑言自己像小學生有新鉛筆一樣，屆時會向每位入場歌迷派送會變色的螢光棒作紀念。問到點歌環節會否破台灣站超過15首的紀錄？他打趣說要視乎屆時歌迷的反應與表現。