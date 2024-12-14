與趙世曾同慶聖誕 范冰冰起舞贈興 心郁香港置業

內地女星范冰冰昨日獲富商趙世曾邀請出席聖誕派對，即興翩翩起舞送驚喜。冰冰對家居裝修有興趣，但提到置業大計，她笑指香港樓貴，不過也會留意本地樓盤。

卓能集團執行主席趙世曾博士昨日與子女趙式芝、趙式浩和趙式正，於趙苑舉行《卓能物業推廣會》兼聖誕派對，趙式浩帶同兒子出席，三代同堂倍添溫馨。現場有樂隊和詩歌班表演，趙世曾開金口唱聖誕歌帶動氣氛，壓軸由內地紅星范冰冰和他一同為聖誕樹亮燈，並臨時加插共舞環節，十分驚喜。

趙世曾表示以往每年都會在家開派對，但疫情後至今，已差不多4年沒有舉行，今次邀請冰冰，是覺得她演技好又漂亮。趙式芝表示父親貪靚，所以聖誕會送衣服給他，孫兒則會畫愛心卡作禮物，趙世曾表示未知孫仔的藝術天分，但希望他們將來有畫則及畫圖的天賦。

預告明年日本開戲 提到由他設計的兩幢山頂別墅及馬來西亞地皮將會招標，他表示對香港樓市抱有信心，睇好長遠會平穩。問到是否永不言休？他笑言身體不錯、頭腦清醒，會勤做運動保持健康：「公司及社會需要我，未諗退休住。」

范冰冰笑言跳舞並不在流程內，不過迎合節日氣氛，又有樂隊伴奏，感覺浪漫。本身對裝修很有興趣的她，表示一踏入豪宅就感覺很豪華壯麗，不過在港未有自置物業，因為香港樓價很貴，笑言會留意趙生旗下的樓盤。談到工作，她透露今年拍了兩部電影，3月拍了一部荷里活電影，另一部則是內地與馬來西亞合拍片《地母》，並預告明年會去日本開戲。

冰冰曾參演台灣作家瓊瑤原著改編劇《還珠格格》，憑「金鎖」一角為人熟悉，談起瓊瑤早前輕生，她直言憑該劇讓全世界的觀眾認識到她，是一個起點：「人生有很多不確定，對她的逝世好遺憾，但會尊重她的想法和決定，跟她很久沒聯絡。」另外提到韓星好友鄭雨盛做未婚爸爸，冰冰指大家是好朋友，人生有不同過程，最重要是對方開心。