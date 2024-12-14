吸納新人做御用班底 許廷鏗放風 欣宜籌謀大搞作

歌手許廷鏗自爆近日迷上匹克球運動，問到會否叫好友鄭欣宜一齊玩？他笑言欣宜只會叫他打牌，指二人一直有保持聯絡，大讚對方狀態很好，更預告她在音樂上將有大搞作！

歌手許廷鏗、雲浩影（Cloud）和黃妍等前晚到旺角麥花臣場館參與音樂會。許廷鏗今次以評審身份出席音樂會，表示聽了數百位參賽者創作的歌曲，起碼有過千首歌，而他對填詞有興趣，想與新人合作：「上年做完之後已經有啲參賽者變成咗自己固定班底，依家直程要靠佢搵食咁滯！」

Cloud期待開個唱 聖誕將至，他表示會陪媽媽慶祝，又想放假去旅行，預告有些旅行片未出街，當中包括浸溫泉裸露上身及騷後膊的影片。他又分享近日迷上玩匹克球，笑言會流很多汗，有「收水」作用，令自己看似瘦了，問到會否邀請好朋友鄭欣宜一齊玩？他笑指對方只會叫他打牌，又指之前有見面，往年聖誕一直有聚會，透露好友狀態很好，而且在音樂上會有大Project。

同場的Cloud預告明年出新專輯，並希望可以舉行個人演唱會，會透過運動鍛煉好體能。她表示會向前輩馮允謙請教有關唱歌的事，但通常只會得到「You got this.」這種回覆：「佢係一個好鼓勵型嘅前輩。」她指聖誕想在工作中度過，否則就會與團隊一起開派對。