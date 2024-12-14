視后李佳芯（Ali）早前更新了社交平台的工作聯繫方式，將無綫經理人改為「DM for work」，似乎正式告別無綫。而早前迎來42歲生日的Ali決定低調慶祝，日前與義工及影迷捐血行善積德，之後再與粉絲一人一啖食蛋糕慶祝，她看似心情大好，未受離巢風波困擾。有網民留言指捐血可以轉運，祝她前程似錦。