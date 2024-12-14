娛圈單打：真正人生勝利組 唔係你想就得到

嗱，乜嘢叫做人生勝利組，睇吓呢兩位靚女就知道。第一個靚女，係33歲前港姐何艷娟。佢2018年下嫁年長40歲、坐擁30億身家嘅富商吳志誠，結果婚姻一年貨仔玩完，傳聞離婚獲得3億元贍養費。家陣全力周遊列國享受人生，成為人中之鳳。

喂，33歲女坐擁幾億身家，食一世都食唔完。努力取悅某君一段時間，換來一世無憂，比同齡人士提早幾十年退休，你話唔係人生勝利組係乜呀？話說艷娟最近去咗倫敦感受聖誕氣氛，周身名牌富泰過人，樣子仲愈來愈精緻。你有你話佢貪慕虛榮，佢有佢狀態大勇，窮L唔恨得咁多！

另一位靚女，係現年62歲嘅超級大美人關之琳。係人都知，之之嘅絕世美貌顛倒眾生，曾歷兩段婚姻，無數戀愛，多位富商都拜倒其石榴裙下。大美人最近發出霸氣宣言：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定，我從不懷疑自己眼光。如果事與願違，是我能力不夠。」可謂擲地有聲。

即係咁，香港地憎人富貴厭人貧，唔少酸民見到之之家住半山1.5億元豪宅，華衣錦食享之不盡，就口出惡言，話之之成世人只情傾有錢佬，如今老來無子，無依無靠，其實呢啲都係井底之言。家陣之之就話畀大家知：我為自己人生負責，干卿底事！

咁又係呀，男人靠得住，豬乸會上樹，親生子不如近身錢。與其靠別人，不如靠自己。何況之之乜嘢男人都試過，人生多姿多采，根本冇嘢需要遺憾。做人嘅嘢，有今生冇來世，最緊要自己開心，唔好怨天尤人，大家又何必戴有色眼鏡來看待！