激讚子丹打得勁 甄濟如開齋捧獎 𢱑姊弟合作碰壁

「宇宙最強」甄子丹的愛女甄濟如昨日首次獲獎大感驚喜，媽媽汪詩詩及弟弟亦有現身撐場。甄濟如大讚爸爸新作《誤判》打得好勁，又笑言最喜歡爺爺客串的一幕。

Jasmine表示今次是第一次捧獎，覺得很開心和驚喜，表示作品是19歲時所創作，別具意義。她指今日是弟弟生日，會一家人齊聚慶祝。問到爸爸甄子丹可有送禮物賀她攞獎？她笑指爸爸忙於為新片《誤判》做宣傳，大讚該片非常精彩，動作打鬥戲好勁，而自己最喜歡爺爺在片中客串的角色。問到爸爸是否曾找她客串？她笑說：「冇，我對拍戲唔係好有興趣。（好似老竇咁打？）我唔識，細佬會叻啲。」她又透露弟弟現時醉心音樂，雖然想姊弟檔合作，但弟弟就未必想：「佢覺得我哋音樂風格唔同，佢鍾意超級英雄嗰類。」並透露聖誕會舉家去旅行遊玩。