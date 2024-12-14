獨家訪問：親致電彭發道歉 林明禎擺和頭酒 照被飛出宣傳

馬來西亞女神林明禎昨日亮相快閃活動，親自為失場事件解說，稱已跟導演彭發道歉，日後會配合電影宣傳。對於緋聞男友Edan公開護花，她大表感謝，揚言會加倍小心保管護照。雖然林明禎一再耍冧，但仍被飛出今日舉行的電影宣傳，導演彭發踢爆她有意擺「和頭酒」，但他不會赴會。

林明禎日前揚言因遺失護照而未能來港出席電影《手機見鬼》首映，但當晚又突然在戲院場外出現，被封「大話禎」！昨日她在中環出席快閃活動，特地提早15分鐘到場學舞步，再由3名保安護送下，到皇后大道中的行人路預備拍攝，吸引大批市民圍觀。現場響起音樂，戴上兔仔帽的她與一班舞蹈員聞歌起舞，跳足10分鐘再大合照。

活動後林明禎受訪，問是否因上次失場而特意提早到場？她表示這幾天也在香港，又指事件後有正式跟導演彭發道歉，因為是其失誤才趕不上首映。對於彭發指她事前沒作任何交代，她表示當天任何狀況都第一時間通知馬來西亞主辦方，有關方面亦特地派人來港，或許因首映大家較忙才發生誤會。問彭發是否已接受道歉，她說：「導演很好，我打給他的時候，他是笑容滿面的，一直跟我說沒事。」

多謝Edan出言維護 早前Edan公開護花，稱沒有演員想缺席自己的首映禮，林明禎與緋聞男友口徑一致：「其實我怎麼可能會不想到自己主演電影的首映禮呢？上月我已經開始配合大家的宣傳，我最重視香港站，又有那麼多粉絲到場，我怎麼可能會不想見到大家？但來不到首映，是我的失誤。」對於被封「大話禎」，她相信合作過的人都清楚其工作態度，稍後亦會繼續電影宣傳及謝票活動，又感激Edan為她講好說話：「謝謝，謝謝Edan，事件之後我也收到很多合作過的朋友及導演的鼓勵，叫我加油，很感動。」

另外，提到梁思浩表示曾想邀她跟導演一起上無綫節目，但一直沒得到回覆，她表示很早便回覆了無綫，指當日要到台灣工作不能出席，至於詳情要跟工作團隊了解。問到如何防止護照再遺失？她笑說：「我會綁起來，今次事件是自己的失誤，是比較糊塗，是一個教訓。」

導演明言不會出席 今次失場連累主辦方要賠償，宣發部更要寫報告解釋，對於林明禎的道歉，彭發昨日接受本報訪問時，指對方透過馬來西亞投資方找到他的聯絡，並親自來電：「我覺得佢係有誠意嘅，仲主動提出話不如請牽涉嘅單位，包括宣發部同事及首映場地借用方食飯，不過嚟緊我要去雲南拍戲兩個月，所以唔會出席。」雖然林明禎揚言會配合電影宣傳，但今日舉行的宣傳活動未見她的名字，對此彭發說：「因為相關嘅同事覺得佢唔適合喺呢個場合出現囉！遲啲可能另有安排啩！我都係被通知嗰個咋！算啦！事件過咗去就過咗去，要發生嘅亦已經發生，大家向前看。」