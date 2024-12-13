與唱片監製拍拖一年 Selena晒鑽戒宣布訂婚 Taylor自薦做花女

今年32歲的美國天后Selena Gomez，昨日於社交網宣布與年長4歲的美國唱片監製Benny Blanco訂婚，並分享戴上巨型鑽戒的照片，幸福滿瀉！

日前Selena剛獲《第82屆金球獎》提名叫兩飛，分別憑《毒王女人夢》（Emilia Perez）入圍電影組「最佳女配角」，及憑《破案三人行》（Only Murders in the Building）入圍電視組歌舞/喜劇組「最佳女主角」，喜事接踵而來，拍拖一年的監製男友Benny向她求婚，而她亦已Say Yes！

昨日Selena在社交網宣布喜訊，上載訂婚戒指的大特寫照片及與Benny的親密合照，寫道：「永恆由現在開始……」Benny搞笑回應：「等等……呢個係我老婆！」Selena的天后好友Taylor Swift留言恭賀，並搞笑表示：「我會做花女！」

心急造人 其實Selena與Benny早於約17年前已認識，曾一起合作歌曲，但直至去年7月再次合作製作歌曲《Single Soon》才擦出愛火。Benny於網台節目受訪時，明言恨做老竇。

Selena過去最出名的戀情，是年少時與加拿大天王Justin Bieber拍拖，兩人曾被視為樂壇金童玉女，可惜戀情8年後終結；而其他舊愛還有美國男歌手Nick Jonas、俄德混血DJ Zedd及加拿大男歌手The Weeknd。